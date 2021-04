Incidente mortale sulla Acate-Chiaramonte Gulfi

Incidente stradale con due morti sulla S.P. 3 Acate-Chiaramonte, in prossimità di Roccazzo. Coinvolte una Fiat Panda ed una Ford Kuga. Il conducente della Fiat, 74 anni, è deceduto sul colpo mentre la moglie e l’autista della Kuga sono stati trasferiti dal personale del 118 in ospedale a Vitoria. La donna di 65 anni, è deceduta nel nosocomio. Sul posto i carabinieri di Vittoria, ed i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere la salma del malcapitato. I mezzi sono stati sequestrati.

