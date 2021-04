Il Marina di Ragusa annuncia l’accordo con l’attaccante Sorriso

A poche ore dalla sfida contro il Roccella, la società ASD Marina di Ragusa comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante 25enne Ambrogio Sorriso, proveniente dal Melfi (Eccellenza pugliese). Il calciatore da qualche giorno era già a Ragusa ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra ed oggi la presentazione. Sorriso arriva in rossoblu a nove giornate dalla fine del campionato di serie D. Queste le prime dichiarazioni di Sorriso: “Ho trovato una bella squadra, molto giovane con la giusta mentalità. Proveremo in tutti i modi a salvarci. Darò il massimo dell’impegno per questa maglia che uscirà dal campo sempre sudata. Per quanto riguarda i gol, parlerà il campo.”

Intanto la squadra si è regolarmente allenata in queste ore dopo la lunga trasferta di Vallo della Lucania (Sa), allo stadio Aldo Campo.

Salva