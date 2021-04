Da Ragusa a Lentini per rubare alcolici: arrestata una donna

Una donna, Arianna La Cognata, ragusana di 42 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Lentini, dopo essere stata sorpresa a rubare varie bottiglie di liquori all’interno di un supermercato.

Ieri pomeriggio la donna, giunta a Lentini da Ragusa, suo luogo d’origine, è entrata in un supermercato all’ingresso del paese ed ha iniziato ad aggirarsi in modo sospetto tra gli scaffali degli alcoolici. La sua presenza non è passata inosservata ad altri clienti che hanno dato l’allarme e così poco dopo una pattuglia della locale Stazione ha identificato la donna, che nel frattempo aveva passato la barriera antitaccheggio portando con sé, nascoste in alcune borse da viaggio, varie bottiglie di superalcolici di varie marche, prelevate furtivamente poco prima dagli scaffali.

