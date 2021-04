Giorgio Caruso nominato portavoce della Presidenza del Consiglio

Importante incarico per il nostro direttore responsabile, Giorgio Caruso. E’ stato, infatti, nominato portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnato alla sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma.

L’incarico a Caruso rappresenta l’ennesimo riconoscimento ad un giornalista modicano che per undici anni è stato addetto stampa della Federazione Italiana Scherma e che ha saputo farsi apprezzare per il suo modo intelligente e innovativo di fare notizia.

Al nostro direttore i compiacimenti di tutta la Redazione.

