La violinista Francesca Guccione ha pronto un disco su Modica

La modicana Francesca Guccione ha conseguito il Diploma di II Livello di Composizione per la Musica Applicata alle Immagini (Composizione per il cinema e l’audiovisivo) con 110 e lode più una Menzione Accademica Speciale da parte della commissione conferitale per il lavoro svolto e per l’originalità.

Il titolo del suo elaborato di Tesi è il seguente: “Autoproduzione di un progetto discografico. Dalla progettazione al crowdfunding, fino alla sua realizzazione”.

Nella pratica Francesca, come riporta un articolo di Gianluca Vallerossa su DayItalianews, si è occupata non soltanto della parte creativa e compositiva ma anche della progettazione, della reperibilità di fondi attraverso una campagna di crowdfunding e della parte comunicativa.

Il disco, intitolato “Muqataea”, parla di un viaggio in un luogo sospeso a metà tra realtà e fantasia, Muqataea appunto, che prende spunto dalla sua città d’origine, Modica. Le musiche sono basate su un dialogo tra gli strumenti reali, come gli archi, e i suoni campionati ed elaborati del territorio che si intrecciano su uno sfondo di musica elettronica.

Il supervisore del progetto, nonché relatore di Francesca è stato il compositore Marco Biscarini, fresco candidato al David di Donatello per le musiche del film “Volevo Nascondermi”; il direttore artistico e correlatore invece è stato il famoso violoncellista e compositore siciliano Giovanni Sollima.

Altri nomi di coloro che l’hanno aiutata nella realizzazione di questo progetto:

Salvo Dipasquale (fotografo e assistente)

Antonio Ministeri (assistente del compositore e co-arrangiatore)

Giorgio Bertinelli (visual artist e responsabile dell’elettronica in due brani)

Gabriele Gambera (responsabile della post-produzione e assistente al mix)

Tutti gli altri sono riportati nei crediti dell’album, presenti nelle ultime pagine dell’elaborato.

Il disco uscirà a Maggio sotto un’etichetta discografica francese.

Il Comune di Modica ha concesso il proprio Patrocinio per la rilevanza delle persone coinvolte e per la vicinanza del progetto al nostro territorio.

