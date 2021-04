“La nuova pianta organica penalizza l’ospedale di Vittoria”

“La nuova pianta organica penalizza l’ospedale ‘Riccardo Guzzardi’ di Vittoria”.

Lo dice Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria.

“Quest’anno il più bel pesce d’aprile lo ha fatto l’ASP di Ragusa – dice Di Falco- che lo scorso 1aprile ha inviato ai sindacati, per informativa, la pianta organica chiedendo di comunicare con urgenza, entro il 6 aprile, eventuali osservazioni.Casualmente,però, dal 2 al 5 aprile ci sono state le festività Pasquali. Che bello scherzo! Ma non basta.Nonostante il periodo, i tecnici si sono attivati immediatamente per studiare il documento ed hanno rilevato una sostanziale inadeguatezza del numero di infermieri per i reparti del nostro ospedale. E tale problema pare sia comune anche per gli altri ospedali della provincia iblea. Dopo tanta chiacchiera sul rafforzamento della assistenza, dunque, si taglia proprio sul personale che più di altri è a contatto con il paziente. Da più parti sono pervenute lamentele e sollecitazioni che facciamo nostre e sottoponiamo all’attenzione della direzione aziendale: ulteriori riduzioni di personale nel nostro ospedale significano ulteriori riduzioni di servizi. Gli infermieri – conclude il candidato sindaco – assistono gli ammalati in corsia, collaborano negli ambulatori specialistici, assistono in sala operatoria, sono essenziali in ogni processo assistenziale. Non si può continuare a risparmiare sulla pelle dei cittadini”.

