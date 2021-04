Vittoria. Controlli Anti-Covid, segnalati titolari casa riposo e famiglia

Nell’ambito dei controlli straordinari anti-Covid presso le strutture sanitarie e socio assistenziali disposta nelle trascorse festività pasquali in ambito nazionale, i Carabinieri del Nas di Ragusa hanno proceduto all’ispezione di otto strutture al fine di verificare la corretta applicazione igienico strutturale degli ambienti, la corretta conservazione e somministrazione degli alimenti e dei farmaci, nonchè la regolarità dell’autorizzazione. In particolare, i legali responsabili di due strutture, una casa di riposo e una casa famiglia ricadenti a Vittoria, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per aver omesso di comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza il numero delle persone alloggiate

Salva