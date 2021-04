Sputnik V, accordo con la Germania

Il vaccino Sputnik V è stato acquistato anche dalla Germania dopo l’accordo firmato a Berlino dalle autorità tedesche per la fornitura di uno stock consistente di vaccino contro il Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn durante una conferenza stampa, aggiungendo che la fattibilità dell’accordo dipende dall’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali così come dalla possibilità che le dosi siano disponibili entro i prossimi mesi. “La domanda chiave a mio avviso è cosa accadrà nel secondo o terzo trimestre, perché questo fa la differenza per la fase attuale della campagna di vaccinazione,” ha detto Spahn.

Salva