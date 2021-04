Ragusa. Lavoratori agricoli dimenticati dal Governo. Sabato sit in

Anche nel Decreto Sostegni, per l’ennesima volta, i lavoratori agricoli – un milione in tutta Italia – sono stati esclusi da qualsiasi tipo di ristoro. Una situazione che coinvolge anche i lavoratori degli agriturismi e del florovivaismo.

Domani, come deciso dalle segreterie nazionali di FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil, la protesta sarà portata davanti alle Prefetture di tutta Italia.

A Ragusa l’appuntamento è fissato per le ore 10 con un gruppo di operai agricoli che si ritroveranno in Via Mario Rapisardi.

“Al mancato riconoscimento di un sostegno – commentano i segretari generali di Fai, Flai e Uila territoriali, Sergio Cutrale, Salvatore Terranova e Maria Di Gregorio – si aggiunge la preoccupazione dei sindacati per il paventato tentativo, evinto da interviste e dichiarazioni di stampa, di modificare, semplificandola, I’attuale normativa sui voucher in agricoltura che ha garantito finora trasparenza e regolarità nell’uso di questo strumento.

Fai, Flai e Uila hanno evidenziato come le trattative per il rinnovo dei Contratti di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti si stiano trascinando in quasi tutte le province italiane, in particolare nel meridione, senza trovare una soluzione positiva.”

I tre segretari hanno chiesto al Prefetto di essere ricevuti per esporre il malessere di una categoria che, in provincia, conta un buon numero di lavoratori che ad oggi non hanno percepito alcun tipo di sostegno durante la pandemia.

Salva