Prefettura Ragusa. Ferdinando Trombadore nuovo capo di gabinetto

Nell’ambito della nuova riorganizzazione e revisione delle posizioni funzionali di livello dirigenziale degli Uffici Centrali e periferici del Ministero dell’Interno, tra cui la Prefettura di Ragusa, e alla luce della più elevata fascia di graduazione della titolarità di taluni Uffici, si è reso necessario avviare una rimodulazione dell’assetto organizzativo con il conferimento di nuovi incarichi.

In particolare, il Prefetto – in relazione alla nuova qualifica di Viceprefetto richiesta per ricoprire la funzione di Capo di Gabinetto – ha avviato la prevista procedura ricognitiva per il conferimento di tale incarico che è stata definita con la designazione del neo-promosso Viceprefetto dott. Ferdinando Trombadore, il quale pertanto andrà a sostituire l’attuale titolare, il viceprefetto aggiunto dott. Gabriele Barbaro, destinato ad altro incarico.

Ferdinando Trombadore, promosso recentemente alla qualifica di Viceprefetto, si è insediato ufficialmente ieri nel nuovo incarico lasciando quello di dirigente dell’Area immigrazione, ricoperto dal maggio 2019.

Da tutti conosciuto per i molteplici e delicatissimi compiti affidatigli durante i lunghi anni di servizio prestati presso la Prefettura di Ragusa e per le grandi doti umane e professionali, nonché per l’elevato senso del dovere e per l’encomiabile dedizione al servizio, non disgiunta da un riconosciuto garbo istituzionale, è entrato in Amministrazione nel 2006 con prima destinazione presso la Prefettura di Catanzaro, successivo trasferimento nel 2010 presso la Prefettura di Siracusa e assegnazione dal 2012 alla Prefettura di Ragusa dove ha disimpegnato numerose attività.

Nel corso degli anni ha fornito un insostituibile contributo alla Prefettura iblea nell’ambito di diverse Aree, tra le quali in particolare l’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica”, l’Area II “Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni elettorali” e da ultimo l’Area immigrazione.

Il Prefetto, nell’augurare al neo-viceprefetto designato Capo di Gabinetto, ulteriori e ancora più prestigiose progressioni di carriera, ringrazia il dott. Barbaro per la collaborazione sempre offerta con competenza, professionalità e dedizione nel ruolo di Capo di Gabinetto, disimpegnato dal novembre 2017 sempre con grande spirito di servizio, valorizzando in ogni occasione l’immagine della Prefettura.

