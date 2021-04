Potenziare il centro vaccinale di Scicli

Con l’aumento della disponibilità di vaccini, grazie alle nuove consegne, aumentano anche le dosi che è possibile somministrare nei centri vaccinali dell’Asp 7 Ragusa operativi sul territorio provinciale e che, fino ad oggi, hanno svolto un lavoro più che apprezzabile. “Per facilitare e invogliare ancor di più i cittadini sciclitani ad aderire alla campagna vaccinale – dicono in una nota congiunta PD, M5S, Art.1, Cittadini per Scicli e Gruppo promotore 100 passi Scicli – chiediamo che il centro vaccinale di Scicli venga potenziato. E’ allocato presso la struttura del nosocomio sciclitano e si presta particolarmente ad un potenziamento grazie al facile accesso da parte della cittadinanza e soprattutto alla disponibilità di locali ampi che possono accogliere i cittadini senza rischi di assembramenti soprattutto nella fase post somministrazione che richiede una osservazione in loco di almeno 20 minuti. Riteniamo che un potenziamento possa essere una fattiva soluzione al “problema” della ricerca di luoghi extra ospedalieri adattati a tale esigenza”.

