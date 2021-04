Pallamano, la KeyJey Ragusa domani ospita la capolista Noci

Quinta giornata del girone di ritorno per il campionato nazionale di Serie A2 che, anche nel girone C, approda di nuovo in campo dopo la sosta pasquale. La KeyJey Ragusa allenata da Mario Gulino dovrà affrontare un ostacolo sulla carta insormontabile. Gara vietata dal pronostico, infatti, per il sette ibleo contro la capolista Noci 2013 che veleggia a quota 26 punti in classifica (10, invece, quelli dei ragusani), avendo in pratica vinto tutte le gare del torneo fin qui disputate. La partita è in programma domani, sabato 10 aprile, alle 19, tra le mura amiche, nella palestra Sebastiano Parisi a Ragusa. Il team ibleo dovrà fare a meno di capitan Salvatore Russo, a causa del reiterarsi di un problema alla spalla. Dovrebbe, però, registrarsi l’esordio di Gerry Garozzo, un ex Ragusa che potrebbe dare una mano per il raggiungimento dell’obiettivo finale, vale a dire la salvezza. Inoltre, dalla prossima settimana, dovrebbe cominciare ad allenarsi, dopo un lungo infortunio, il portiere Francesco Parasiliti. La KeyJey ha trascorso le festività pasquali con maggiore serenità rispetto alle scorse settimane, alla luce delle due vittorie consecutive ottenute in campionato che hanno consentito di compiere un buon balzo in avanti in classifica. Ma è chiaro che non si può vivere più di tanto sugli allori e che sarà necessario cercare di raccogliere altri punti lungo la strada prima della conclusione della stagione regolare. Certo, non sarà quella di Noci la sfida con cui incassare risultati del genere ma, comunque, è una tappa del percorso che può consentire al gruppo, composto da numerosi giovani talenti locali, di migliorare ulteriormente.

