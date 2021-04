Territorio, Marina di Ragusa. L’ufficio tributi diventa realtà

Dopo tre anni di sollecitazioni e richieste fatte all’amministrazione Cassi’, lo sportello “decentrato” dell’ufficio tributi all’interno della delegazione municipale di via Brin a Marina di Ragusa, comincia ad essere realtà. Una “conquista” per la comunità di “Mazzarelli” che da anni, e a gran voce, richiedeva l’apertura di un ufficio dedicato ai tributi comunali. “E’ una buona notizia per i tanti residenti e villeggianti di Marina –spiega Angelo Laporta, presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa -grazie alle continue sollecitazioni e richieste l’amministrazione Cassi, meglio tardi che mai, ha voluto, finalmente, dotare Marina di un ufficio preposto. Ricordo le tante battaglie in consiglio comunale per cercare di dotare la frazione di un importante e necessario servizio”. Marina di Ragusa è indubbiamente la frazione più popolosa del comune e da alcuni anni sta registrando un incremento demografico costante. Ai residenti così facendo si da la possibilità di poter accedere ad alcuni servizi amministrativi comunali senza la necessità di doversi recare a Ragusa per il disbrigo delle pratiche. “Adesso occorre fare in fretta – aggiunge Laporta .- per dotare l’ufficio, oltre alle indicazioni e alla segnaletica, anche del personale preposto e aprire al più presto al pubblico”.

