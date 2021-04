Giarratana, ambulanza indecorosa. Il sindaco denuncia

Da circa 12 giorni l’ ambulanza del 118 manca dalla postazione di Giarratana. SEUS, la società che gestisce il 118, ha comunicato telefonicamente al sindaco, Giaquinta, che è in “fermo tecnico per manutenzione”. Il primo cittadino ha scritto una nota formale alla Seus chiedendo spiegazioni. “Ieri sera ho fatto un sopralluogo presso i locali in cui è ubicato il 118 ed ho appreso che poco prima il mezzo era rientrato ma l’ho trovato in condizioni vergognose. Senza autoradio, pieno di polvere. Ringrazio gli operatori del 118 di Giarratana che hanno lavorato tutta la notte per renderla accettabila ma questa mattina tutta la vicenda sarà portata a conoscenza della magistratura”.

