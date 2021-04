Bonus edilizia e detrazioni 110%. Oggi webinar Anc Ragusa

E’ in programma oggi, dalle 9,30 sino alle 12,30, l’evento webinar promosso da Anc Ragusa sul tema “Detrazione 110% e altri bonus edilizia, dallo sconto in fattura alla cessione del credito”. L’apertura dei lavori e i saluti istituzionali saranno a cura, preliminarmente, del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, a cui faranno seguito il presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. A relazionare sarà Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, che si soffermerà sulle seguenti questioni: interventi trainanti e trainati; soggetti che possono accedere ai benefici; importi massimi di spesa consentiti; le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati; il visto di conformità apposto dai dottori e ragionieri commercialisti; sconto in fattura e cessione del credito; l’intervento degli istituti di credito nella fase del finanziamento dei lavori; modalità di utilizzo dei benefici da parte dei condomini. “E’ una delle questioni – afferma il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – di più stretta attualità e che, proprio per questo motivo, merita la nostra massima attenzione. I professionisti chiedono di essere informati nel dettaglio sulle varie sfumature, e sono molteplici, di questi provvedimenti. E con il webinar di oggi cerchiamo di fornire le risposte richieste”.

