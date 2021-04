Ispica avrà la nuova scuola primaria antisismica “San Giuseppe”

A darne notizia il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana che ha approvato l’aggiornamento 2020 del Piano di Edilizia Scolastica 2018-2020. Ispica avrà, dunque, in Via Sulla, come voluto dall’Amministrazione Comunale dell’epoca, guidata da Pierenzo Muraglie, grazie al progetto esecutivo presentato ed al precedente studio di vulnerabilità sismico effettuato, una nuova scuola primaria antisismica per i 220 alunni del plesso “San Giuseppe”, a risparmio energetico, con impianti fotovoltaici, impianto solare termico, di climatizzazione, impianto di riciclo delle acque piovane, delle coperture e delle acque grigie. Nell’ambito della priorità 5/A su centotrentatrè progetti presentati, Ispica si è posizionata al decimo posto per un importo pari a 3.486.000 euro. “La riqualificazione dell’edilizia scolastica deve continuare ad essere una priorità – sottolineano gli ex assessori Michele Fronterrè e Lino Quartarone, ehe la nuova amministrazione partecipi agli innumerevoli bandi di finanziamento (il prossimo emanato dal Ministero e già segnalato alla nuova amministrazione scade il 21 maggio) per garantire ai bambini ed ai ragazzi spazi di apprendimento sicuri, adeguati ed innovativi. Questo risultato gratifica il lavoro amministrativo svolto senza sosta nei mesi estivi a favore della comunità scolastica ispicese. Fondamentale l’apporto del Rup Geom. Salvatore Nigito, dei dipendenti comunali in forza agli uffici dei lavori pubblici e del team dei professionisti Arch. Anna Alì, Ing. Piero Barone, Ing. Salvatore Cataudella, Geom. Santo Sessa, Ing. Alfredo Genovese, Geol. Paolo Mozzicato.