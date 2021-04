Questa sera l’evento in streaming “Ivan Cappello Live Show”

Tutto pronto per l’evento streaming che si svolgerà questa sera dalle ore 22 sulle pagine facebook e YouTube di RadioRTM e Ivan cappello. L’evento “Ivan Cappello Live show” in diretta dal Chiostro di Santa Maria del Gesù consiste in una performance di giovani artisti modicani, legati dall’amore per il territorio e dalla voglia di tornare ad esibirsi dal vivo, che ha lo scopo di promuovere il territorio e mettere in risalto la categoria del mondo dello spettacolo troppo spesso dimenticata. Tra gli artisti presenti nel video la cantante Chiara Provvidenza, i musicisti Fabio Rizza e Sergio Battaglia e infine la ballerina Emanuela Bonincontro.

