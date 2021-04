Coronavirus. Anche Rosolini diventa zona rossa

Anche Rosolini diventa zona rossa. Lo ha deciso il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una ordinanza ha così istituito allargato il numero delle aree in lockdown in Sicilia. Insieme co Rosolini, in provincia di Siracusa, diventano rossi anche Solarino e Buscemi. Stesso provvedimento per Mojo Alcantara, in provincia di Messina. Il provvedimento sarà valido fino al 14 aprile compreso, è stato richiesto dai sindaci delle città alla luce di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dall’Asp. Come per gli altri comuni in zona rossa, per tutta la durata dell’ordinanza resteranno chiuse le scuole.

Vietato il transito, in ingresso ed in uscita, dai Comuni dichiarati “zona rossa” così come non sarà consentito spostarsi nelle seconde case sia nel giorno di Pasqua che di Pasquetta.

Sono adesso 35, sparse un po’ in tutta le province.

