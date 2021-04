Screening anti-covid garantito all’aeroporto di Comiso

Sabato 3 aprile L’Asp Ragusa garantirà ai passeggeri provenienti dal volo di Milano, lo screening.

Il responsabile del distretto di Vittoria, Giovanni Di Giacomo, assicurerà la presenza di un team di sanitari per eseguire i tamponi rapidi ai suddetti passeggeri. La postazione sarà attiva dalle 16 nei locali messi a disposizione dalla polizia municipale del comune di Comiso, all’interno dell’aerostazione.

Uno spazio importante, ben attrezzato che permetterà ai passeggeri di essere sottoposti ai test rapidi direttamente all’arrivo senza doversi recare nei drive in della provincia.

I passeggeri che risulteranno positivi al test antigenico, come previsto dal protocollo sanitario, saranno e sottoposti a tampone molecolare.

