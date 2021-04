Pasquasolidale. Iniziativa di Forza Italia Giovani Ragusa

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Ragusa ha aderito all’iniziativa #pasquasolidale, promossa in tutta Italia dal movimento giovanile azzurro.

È stata promossa una raccolta fondi fra i membri del Coordinamento Provinciale, il cui ricavato è stato impiegato per acquistare delle uova di Pasqua da donare ai più piccoli che si trovano in difficoltà.

Le uova di pasqua acquistate, quindi, sono state donate – da una delegazione guidata dal Coordinatore Provinciale dei giovani forzisti, Christian Piccitto – ad una comunità alloggio per minori della provincia. Ad aderire all’iniziativa e accompagnare i ragazzi è stato anche il Coordinatore Provinciale degli azzurri in Provincia, Giancarlo Cugnata. “Sono fiero del nobile gesto dei nostri ragazzi – dichiara Cugnata – da cui è emerso il grande carico di valori di ognuno di loro”.

“Il nostro è un piccolo gesto – dice Piccitto – e speriamo che questo abbia contribuito a regalare un sorriso a chi, purtroppo, si trova in difficoltà. I valori della buona politica, d’altronde, ci insegnano che nessuno deve essere lasciato indietro e che è dovere di una comunità che si rispetti prendersi cura di chi ha più bisogno”.

