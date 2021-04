Lorefice(M5S): “Previste 2.800 assunzioni nelle Regioni del Sud”

“E’ ai nastri di partenza il concorso per l’assunzione di 2.800 unità di personale a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nella Regione Siciliana sono previsti 497 posti.” Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che spiega: “Credo sia un’ottima opportunità in questa fase di crisi occupazionale, segno dell’attenzione del Governo Conte che, nella legge di Bilancio 2021, ha previsto lo sblocco delle molte procedure concorsuali sospese in emergenza Covid. A seguire, nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di misure per rendere possibile lo svolgimento delle prove mediante il ricorso alle tecnologie digitali e il rispetto delle norme di sicurezza.

Un banco di prova importante – aggiunge Lorefice – sarà rappresentato proprio dal concorso per l’assunzione di 2.800 dipendenti al Sud, per i profili di: tecnico ingegneristico; esperti di gestione, rendicontazione e controllo; progettista, animatore territoriale e innovazione sociale; amministrativo giuridico; process data analyst.

Ai vincitori sarà offerto un contratto della durata massima di 36 mesi.

La procedura concorsuale – prosegue la presidente – prevede due step: una valutazione dei titoli e una prova scritta digitale a risposta multipla. Verranno garantite le regole di sicurezza sanitaria, prevedendo lo svolgimento delle prove in modalità decentrata, presso sedi dislocate sul territorio nazionale che tengano conto del numero dei partecipanti. Saranno ammessi alla prova scritta 8.400 candidati.

Sarà possibile inviare la propria candidatura nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del bando, che dovrebbe avvenire nei primi giorni di aprile, accreditandosi con lo Spid sulla piattaforma Step One 2019.

Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e le assunzioni del personale.

Questo concorso rappresenta una misura particolarmente preziosa per i Comuni che scontano gli effetti di anni di blocco del turn over e naturalmente una grande opportunità occupazionale per tante persone più o meno giovani in cerca di lavoro.” Conclude Lorefice.

