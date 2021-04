Liceo Campailla Modica. Cala il sipario sul Certamen Mutycense

Tra il 25 e il 31 Marzo il liceo “GALILEI – CAMPAILLA” di Modica è stato impegnato nella X edizione del CERTAMEN MUTYCENSE. Un’edizione che, sebbene online, è riuscita a coinvolgere ben 35 scuole da tutta Italia e 257 studenti distribuiti tra le due sezioni previste dal bando.

Tutto si è svolto nella piattaforma di Microsoft Teams della scuola organizzatrice con ben 4 Teams attivi:

il team della Commissione dei docenti di Lettere dell’istituto e degli esperti della commissione giudicatrice: la studiosa del mondo antico Eva Cantarella insieme alla prof.ssa Laura Pepe (Università di Milano) e ai professori Marco Formisano (Università di Gand in Belgio) e Mauro Bonazzi (Università di Utrecht in Olanda)

il team per la gara degli studenti di secondo e terzo anno

il team per la gara degli studenti di quarto e quinto anno

infine, il team per gli incontri tra docenti preparatori ed esperti della giuria, nonché per la premiazione.

Una complessa macchina organizzativa, che ha retto bene grazie alla regia del docente referente, prof. Michele Blandino, e del suo staff. Il tema di quest’anno ha riguardato le “Età dell’Uomo”, quelle che per il filosofo Pitagora erano da paragonare alle quattro stagioni dell’anno: l’infanzia, la fanciullezza, l’età adulta e la vecchiaia. Gli studenti partecipanti e i docenti preparatori sono stati guidati passo dopo passo nel mese che ha preceduto la gara attraverso video-tutorial, materiale bibliografico ed esercitazioni (https://docs.google.com/document/d/1iJDDwiwacFgaYtEDAfIcxcfsBU2vYJ1YQa0nnUb_EQc/edit), cosa che è stata molto apprezzata dai partecipanti.

Giorno 31 Marzo, dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, prof. Sergio Carrubba, e dell’Assessore alla Cultura, dott.ssa Maria Monisteri, del Comune di Modica che da sempre ha patrocinato la gara, i dovuti ringraziamenti da parte del referente per quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento, la premiazione è stata preceduta, anzi arricchita dalla conversazione di 4 studentesse del liceo classico di Modica con la conduttrice e scrittrice Daria Bignardi, che ha presentato il suo ultimo e interessantissimo romanzo “Oggi faccio azzurro”, edito Mondadori. Alla fine la stessa Bignardi ha comunicato i nominativi dei vincitori (segue elenco dei premiati e delle scuole che hanno partecipato).

Una chicca: domani 2 Aprile su Radio Capital Daria Bignardi alle 10,30 dialogherà con due dei tre vincitori della prima sezione parlando anche del Certamen Mutycense.

Salva