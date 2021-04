Covid: altri due morti in provincia e aumento dei positivi

Torna a preoccupare la curva epidemica in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore risale notevolmente il numero dei positivi e si registrano due nuovi decessi. Dal dato del report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19 si evince l’eccessivo aumento dei casi a Scicli (in zona rossa) e Comiso ma scendono leggermente a Ragusa. Quest’ultima supera la soglia dei 200 casi e mantiene il triste primato di prima città in provincia per numero di positivi mentre Comiso conta numeri sempre più alti e raggiunge 111 casi registrando un’impennata notevole della curva. Anche a Vittoria sono in aumento le unità positivite, ma nel resto della provincia si registra una leggera flessione. Per la città di Giarratana dura poco la zona Covid free dove si registra un nuovo caso di coronavirus. I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 195 (+ 11 rispetto a ieri), Acate 44 (-1), Chiaramonte 10 (+1), Comiso 111 (+13), Giarratana 1 (+1), Ispica 21 (-2), Modica 43 (+5), Monterosso 2 (-), Pozzallo 21 (+2), Ragusa 201 (-8), Santa Croce 52 (+6), Vittoria 82 (+15). Le persone positive sono 845 (ieri erano 804) di cui 783 in isolamento domiciliare, 49 ricoverate e 13 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 27 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui due da fuori provincia); 14 in area grigia e 7 in Terapia intensiva (di cui 2 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 1 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8398 mentre i decessi 217.



