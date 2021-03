Ragusa. L’Abiomed Bike & Co. completa il proprio organico

Due fratelli, una sola passione. Quella per la mountain bike. Sono i due atleti ragusani Gabriele e Cristian Martorana a rendere più effervescenti le fasi preparatorie dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa nel corso di una stagione che si annuncia già ricca di stimoli e proiettata verso un futuro denso di avvenimenti agonistici. Gabriele, anno 2001, under 23, ha dimostrato di essere resistente e tenace sulle lunghe distanze. Riesce ad esprimere il meglio nelle granfondo in cui, con una frequenza sempre maggiore, lo si trova sul podio. Ha dimostrato di sapere crescere con grande attenzione, prendendo di mira gli obiettivi un po’ per volta. Cristian, anno 2006, categoria Allievi, si è avvicinato da poco al mondo del fuoristrada e sta apprendendo le peculiarità della disciplina sapendo di potere contare su notevoli margini di miglioramento. “La cosa più bella, però – affermano dallo staff tecnico del sodalizio ibleo – è che il più grande ha saputo trasmettere la passione per le due ruote al più piccolo. Vogliono, adesso, cercare di essere sempre all’altezza della situazione pur nel contesto di tutta una serie di gare che si riveleranno parecchio competitive. Sanno che, soltanto allenandosi a fondo e con costanza, riusciranno a ritagliarsi tutta una serie di soddisfazioni come auguriamo loro di poter fare. Hanno dimostrato di possedere parecchio amor proprio e questo non può fare altro se non aiutarci a migliorare il loro rendimento. Ne siamo davvero consapevoli, così come ne sono sicuri anche loro”.

