Indennità collaboratori sportivi, il Csen Ragusa fa chiarezza

Il Csen, come di consueto, con l’obiettivo di agevolare la comprensione della normativa, ha raccolto le domande più ricorrenti legate agli aggiornamenti sulle indennità dei collaboratori sportivi. “Sono molte – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – le richieste che ci pervengono E, come sempre, cerchiamo di fare chiarezza. Ricordiamo, ad esempio, che il link per confermare, o meno, i requisiti sarà inviato a breve agli aventi diritto, nell’imminenza del trasferimento alla società delle risorse pubbliche. Inoltre, come di consueto, sarà prevista la possibilità di rinunciare cliccando sul link presente nella mail. In ogni caso, per ricevere informazioni sulla pratica presentata, è attiva la mail collaboratori@sportesalute.eu e anche il centralino al numero 06.32722020. Non appena possibile, in considerazione dell’elevatissimo numero di telefonate e di mail che si ricevono, gli uffici spiegano che risponderanno. Inoltre, è opportuno precisare a chi da alcuni giorni cerca di registrarsi al sito previsto per presentare una nuova domanda che il decreto Sostegni non ha previsto la possibilità di presentare nuove domande. Sono queste, insomma, le informazioni più ricorrenti che ci vengono richieste e a cui abbiamo cercato di dare una risposta grazie ai canali informativi degli uffici preposti”.

