In arrivo a Pozzallo nave Ong con 219 migranti

Arriverà giovedì a mezzogiorno circa al Porto di Pozzallo, la nave Ong spagnola Open Arms con a bordo 219 persone ( 56 minori, tra cui 17 minori di 10 anni, 13 donne, due delle quali in stato di gravidanza). I migranti sono stati soccorsi in tre distinti eventi Sar. L’assegnazione del porto è stata confermata da fonti istituzionali.

Contestualmente arriverà a Pozzallo una delle navi quarantena, ancora non è confermato se da Porto Empedocle o da Augusta. I minori non accompagnati che dovrebbero essere 12, saranno indirizzati in una struttura mentre gli altri migranti passeranno il periodo di quarantena a bordo della nave dedicata. Al momento non sarebbero previste soste a Pozzallo per alcun migrante dal momento che stanno per iniziare delle altre opere di ristrutturazione interna all’hot spot della cittadina marinara.

Salva