Ragusa. Giornata Mondiale dell’Autismo, il Comune si tinge di blu

Venerdì 2 aprile si celebra la “Giornata Mondiale dell’autismo” promossa dall’Associazione Nazionale “parlAutismo Onlus” che tiene insieme le famiglie che vivono l’autismo che per tale ricorrenza vogliono affermare il diritto all’esistenza in vita dei loro figli.

In tale giorno, grazie all’iniziativa “Light it up blue”, tutti i monumenti più importanti del mondo e dell’intera Europa verranno illuminati di blu, in segno di vicinanza alle persone con autismo ed alle loro famiglie.

Anche il Comune di Ragusa ha aderito all’invito dell’associazione “parlAutismo Onlus” e dell’ANCI Sicilia di partecipare alla “Giornata Mondiale dell’autismo”. Per questo motivo il sindaco Peppe Cassì ha disposto che la sera del 2 aprile prossimo il prospetto del Municipio sia illuminato di blu.

L’Associazione che promuove tale ricorrenza in Sicilia, ha altresì organizzato, sempre giorno 2 aprile, alle ore 18, una “Fiaccolata virtuale” in diretta streaming sulle piattaforme social Parlautismo – Il moderatore.it

