Comiso; 70 volontari puliscono la periferia

Un gruppo di volontari pulisce le periferie e le contrade intorno a Comiso. L’iniziativa è del gruppo “Comiso e’ casa: prendiamocene cura”, nato dall’esperienza di persone vicine allo scoutismo. Domenica scorsa un gruppo di 70 persone ha ripulito le strade di contrada Difesa, a circa tre chilometri da Comiso, dove si trovano molte abitazioni, ristoranti ed attivita’ varie. L’iniziativa, avviata all’inizio da tre volontarie, ha visto unirsi via via altre persone: ogni domenica, per dodici domeniche consecutive, puliranno una zona. Nelle prime tre uscite hanno pulito le contrade Difesa e Bellona. Dopo la pausa pasquale, l’11 aprile, si recheranno nella zona artigianale. Il gruppo ha partecipato al bando per i progetti di “Democrazia partecipata” avviato dal comune ed ha avuto accesso ad una piccola somma. “Grazie a questi fondi – spiega Valentina Rimmaudo, una delle promotrici – possiamo comprare attrezzature, guanti e sacchi. Domenica scorsa abbiamo raccolto circa 120-140 sacchi di rifiuti. L’indomani, la ditta di raccolta dei rifiuti porta via tutto. Da questa settimana, si e’ unito a noi il gruppo di ciclisti “#cambiaMente”. Ogni domenica vediamo crescere il consenso attorno a noi e siamo felici di poter rendere piu’ pulite le periferie della nostra citta’”. (ANSA).

