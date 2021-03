Dipasquale chiede apertura quotidiana ufficio postale Ragusa Ibla

Il servizio parziale, con apertura a giorni alterni, dell’Ufficio Postale di Ragusa al centro di una nota che l’on. Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, ha inviato ai vertici regionali e nazionali di Poste Italiane.

“I cittadini necessitano servizi – scrive il parlamentare ibleo nella nota – e chiediamo l’immediato ripristino dei servizi a pieno regime presso l’Ufficio Postale di Ragusa Ibla. In territorio siciliano, come nel resto del Paese, Poste Italiane riveste un ruolo pubblico di rilevante importanza per la comunità anche grazie alla sua capillarità, essendo punto di riferimento per i cittadini. Dispiace considerare, però, che in molti comuni della nostra isola, proprio adesso, in piena emergenza sanitaria, sono numerose le segnalazioni da parte dei cittadini che sono stati concretamente penalizzati da scelte che riguardano la piena funzionalità di uffici postali o la loro definitiva chiusura al pubblico. E’ incomprensibile la scelta di privare le persone dei tanti servizi erogati dai propri uffici postali di riferimento, mettendo a rischio anche la salute degli stessi utenti: in alcuni casi, infatti, l’utenza è costretta a spostarsi in altri comuni, dove inevitabilmente l’afflusso di persone che hanno bisogno di accedere ai servizi aumenta generando lunghe file e assembramenti, con la maggior parte degli utenti fatta da anziani, quindi soggetti particolarmente vulnerabili (non solo al Covid-19) obbligati ad attendere spesso in strada, in piedi ed esposti alle intemperie. Per queste ragioni – conclude Dipasquale – affinché le nostre vite possano riprendere con una parvenza di normalità, garantendo ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno e, allo stesso tempo, evitando che si formino assembramenti non necessari e pericolosi per la salute di tutti noi, chiedo di ripristinare il servizio dell’Ufficio Postale di Ragusa Ibla a pieno regime”.

