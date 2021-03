Pallamano. La Keyjey Ragusa al secondo successo di fila

Si è disputato sabato 27 marzo presso la palestra Parisi di via Bellarmino a Ragusa l’incontro a porte chiuse tra la Keyjey DNM Ragusa e il Messina, valevole come 4ᵅ giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile di pallamano girone C.

A bordo campo a refertare l’incontro sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” con tabelloni e cronometri.

La squadra ospite fanalino di coda del campionato non ce l’ha fatta nell’impresa di uscire dal bassofondo della classifica nonostante i primi minuti facessero presagire un gioco alla pari, poi però i ragusani reduci della vittoria della settimana scorsa in casa dell’Alcamo hanno saputo mettere le cose in chiaro imponendo il proprio gioco e concludendo il primo tempo con il punteggio di 15 a 10.

Nel secondo tempo la Keyjey DNM Ragusa ha macinato gioco facendo aumentare il distacco sugli avversari poco precisi nella conclusione, ottima la prestazione del vice-capitano Manuel Russello che con 9 reti segnate è stato il giocatore più prolifico dell’incontro terminato con il punteggio di 32 a 21 che proietta la squadra ragusana a 10 punti in classifica.

Il prossimo incontro i ragusani lo disputeranno in casa sabato 10 aprile contro la capolista Noci 2013

