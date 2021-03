Covid, stabili i nuovi casi in Sicilia ma aumentano decessi

Sono 890 i nuovi casi positivi al coronavirus in Sicilia, quindi si mantiene stabile la curva dei nuovi contagi sull’Isola. Il tasso di positività (cioè i tamponi positivi sul totale dei test effettuati) è al 3,1%. In lieve aumento rispetto a ieri i decessi: 23 morti, rispetto ai 22 di ieri (il dato è in crescita da qualche giorno), mentre sono 858 i guariti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+6) e in regime ordinario (+14). Diminuiscono lievemente le persone in isolamento domiciliare (-11).

La suddivisione territoriale dei nuovi casi vede la provincia di Palermo sempre prima con 286 nuovi contagi, Catania 121, Messina 83, Siracusa 98, Trapani 20, Ragusa 109, Caltanissetta 78, Agrigento 70 ed Enna 25.

Stabile il numero di nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 23.839 a fronte dei 23.987 di ieri; lieve aumento dei tamponi effettuati (357.154 oggi, 354.982 ieri) con il tasso di positività che cala al 6,7% dal 6,8% di ieri.

I morti oggi sono 380 (ieri 457), con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636. I ricoverati con sintomi sono 28.621, con un incremento di 149 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 3.635 (+7).

Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono stati 264, a fronte dei 288 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 539.622 persone, 5.011 più di ieri. Gli attualmente positivi sono 571.878 (+5.167 rispetto a ieri), i dimessi/guariti 2.832.939 (+18.287). I casi totali di Covid dall’inizio della pandemia superano quota 3 milioni e mezzo (3.512.453); la regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è sempre la Lombardia (4.884), davanti a Piemonte (2.636), Emilia Romagna (2.269), Campania (2.209) e Puglia (2.008).

Salva