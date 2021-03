Ciclismo. Gsd Almo ha presentato il nuovo organico 2021

Il Gsd Almo 1966 ha presentato l’organico che animerà la nuova stagione 2021. Una cerimonia senza pubblico, a differenza degli altri anni, alla luce delle restrizioni vigenti per l’emergenza sanitaria, ma comunque molto significativa anche perché ha fatto diventare protagonisti alcuni luoghi simbolo di Monterosso, sede del sodalizio ibleo. E così è stato soprattutto palazzo Cocuzza, in piazza San Giovanni, all’interno e all’esterno, a fare da cornice a un evento che ha segnato la prima tappa di questo percorso progettuale su cui la società ripone molta fiducia. Il presidente Maria Giovanna Cannarella, con Salvatore e Giuseppe D’Aquila, e i componenti dello staff guidati dai direttori sportivi Vincenzo Figura ed Enrico Tela, hanno augurato buon lavoro ai componenti dell’organico. Questi i vari atleti suddivisi per categoria. Esordiente: Giuseppe Garofalo, Margherita Putelli. Allievi: Raffaele Tela, Diego Catalfamo, Giuseppe Carmeni, Luca Brancato, Francesco Minissale, Danilo Monforte. Allieve femmine: Clelia Centamore, Daniela Putelli. Juniores: Giuseppe Giuliana, Enrico Ficili, Michele Brugnano, Marco Brancato, Marco Minissale, Giuseppe Daidone. “Abbiamo presentato – sottolinea Giuseppe D’Aquila – un gruppo variegato, con atleti molto motivati, che intendono dire la loro nel corso di questa stagione nel contesto di competizioni che, comunque, risulteranno essere parecchio competitive. Vogliamo proseguire un percorso di crescita di questi ragazzi avviato negli anni scorsi e che nel corso dell’attuale stagione potrebbe essere sancito dal raggiungimento di risultati importanti. Ringraziamo tutti coloro, singoli soggetti o aziende, che hanno creduto nel nostro progetto e che hanno scelto di sostenerci”.

