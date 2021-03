Vittoria: evade dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia

La Polizia di Vittoria ha tratto in arresto un 30enne noto alle forze dell’ordine, per evasione dagli arresti domiciliari a cui lo stesso era sottoposto per pregressi reati contro la persona e il patrimonio. Nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio una pattuglia del

Commissariato di Vittoria notava un’autovettura con a bordo due soggetti che venivano immediatamente riconosciuti dagli Agenti, per i loro numerosi precedenti di polizia, tra cui seduto sul lato passeggero il 30enne. Quest’ultimo, accortosi dell’autovettura della

Polizia, per non farsi riconoscere dagli Agenti si chinava in avanti, non riuscendo tuttavia nell’intento. Infatti, la sua presenza non sfuggiva ai poliziotti che bloccavano

subito l’autovettura procedendo al controllo del mezzo e degli occupanti.

Pertanto, atteso che il giovane, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti aomiciliari con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, si trovava fuori senza

alcuna autorizzazione del giudice, è stato tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Salva