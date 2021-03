Ciclismo. Castello di Donnafugata da sfondo alla quinta prova di Coppa Sicilia Xc

Il castello di Donnafugata farà da splendida cornice, domani, domenica 28 marzo, alla quinta prova di Coppa Sicilia Xc. Andrà infatti in scena la terza edizione del trofeo promosso dall’Asd Bike & Co. Ragusa lungo un percorso molto tecnico definito con la massima attenzione dagli organizzatori iblei attrezzatisi per ricevere un elevato numero di appassionati provenienti da tutta l’isola. La prima partenza domani alle 9,30 per le categorie di riferimento. Si proseguirà, poi, con le altre partenze fissate con i seguenti orari: 10,30; 11,30 e 13. La formazione delle griglie è prevista quindici minuti prima di ciascuna partenza. Le prove libere del percorso, invece, si terranno a partire dalle 7,30 e sino alle 8,30. Già oggi, invece, sempre dalle 14 alle 16,30, sono previste le prime prove libere del percorso mentre alle 19 è fissata la riunione tecnica on line con i vari partecipanti. “Ci siamo organizzati – sottolinea il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – per fare in modo che tutto possa svolgersi al meglio, nel rispetto dei protocolli diramati dalla federazione ciclistica, cosicché le ricadute sportive si rivelino degne della massima considerazione. Anche i nostri atleti cercheranno di sfruttare al meglio questa prova che si disputerà in casa per fare punti e migliorare la propria classifica. Per quanto riguarda soprattutto le bikers stiamo facendo davvero bene e speriamo di proseguire lungo questa stessa direzione anche per il futuro. Inutile dire che un appuntamento del genere, in chiave ripartenza sportiva, ha un significato particolare per la nostra zona che intendiamo sfruttare nel modo più opportuno”.

