Indonesia: Moeldoko nuovo presidente Partito Democratico

Il generale Moeldoko già a Capo dell’ufficio del personale del presidente Joko Widoko è stato eletto presidente generale del Partito Democratico dal Congresso straordinario (KLB) tenutosi a Deliserdang, North Sumatra per il periodo 2021-2025. Moeldoko passa per essere personaggio schivo che non ama la luce dei riflettori e compare in pubblico molto raramente. Anche in occasione della conferenza stampa per la presentazione del progetto National Sports Training Center and School svoltasi ieri a Hambalang a Est di Giava, di Meoldoko si sono perse le tracce. A parlare a suo nome i fedelissimi sostenitori tra cui Max Sopacua, Darmizal e Rahmad. Secondo un’indagine socio politica, le rare apparizioni di Moeldoko hanno sollevato ultimamente diversi punti interrogativi. Di seguito l’analisi fornita dal direttore dell’Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. “Il silenzio di Moeldoko può certamente essere interpretato e far parte della sua strategia. Evidentemente si rende conto che la sua posizione di presidente del Partiro Democratico Sibolangit non è in linea con le sue aspettative. Questo gli sta creando preoccupazione e ansia ha detto Dedi Kurnia Sya a SINDONews. “Non apparendo, il conflitto tra i Democratici e il Congresso KLB”, prossimamente sarà inevitabile e caotico” ha concluso. ©Giannino Ruzza

Salva