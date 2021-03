Randagismo e attività sul benessere animale a Pozzallo

Completato, nella giornata di mercoledì, il trasferimento dei cani randagi del Comune di Pozzallo dal canile di Augusta alla struttura di accoglienza della Dog Village di Gela.

I cani vengono adesso ospitati in una struttura moderna, attrezzata e capace di garantire adeguate condizioni di benessere e ogni cura sanitaria agli amici dell’uomo.

A breve scadenza verranno pubblicate le schede con le caratteristiche di ogni cane complete di foto, in modo da avviare concretamente le iniziative per l’adozione.

Nel corso della prossima settimana si svolgerà un incontro promosso dall’Amministrazione comunale di Pozzallo con il coinvolgimento dei veterinari dell’ASP di Ragusa e i volontari animalisti, consolidando così una positiva sinergia sul territorio.

Obiettivo principale è quello di procedere all’anagrafe completa dei cani presenti sul territorio e alla loro progressiva sterilizzazione in modo da evitare la riproduzione incontrollata, programmando check point dedicati che avranno luogo sul territorio del Comune.

Altro obiettivo di fondamentale importanza è quello dell’apertura del canile sanitario di Modica che permetterebbe di disporre sul territorio di una struttura capace di garantire tempestivamente gli interventi di primo e pronto soccorso a favore dei randagi ritrovati in precarie condizioni di salute o vittime di incidenti della strada, in modo da stabilizzarli e prestare le prime cure prima del loro trasferimento nella struttura di accoglienza.

“Nel complesso” – dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna – “una decisa svolta sul tema del randagismo e del rapporto tra la città e gli animali di compagnia, che privilegia la civiltà e la qualità dell’assistenza, avviando un’organica e positiva collaborazione tra le forze presenti sul territorio. Un grazie particolare, oltre ai veterinari dell’ASP di Ragusa e agli operatori della Sezione Randagismo del Comando della Polizia locale, va ai volontari che con sacrificio e dedizione operano tutti i giorni per garantire ai piccoli amici dell’uomo una degna integrazione con il territorio”.

