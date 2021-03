Consiglio Comunale Modica. Approvato DUP e schema bilancio

Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato, dopo due ore e mezza di dibattito, a maggioranza, il DUP 2020/2022 e lo schema di bilancio 2020 corredato dagli allegati tra cui le delibere esecutive susseguenti all’approvazione del piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019.

Il DUP ( Documento Unico di Programmazione) é il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l’attività di guida strategica ed operativa) e schema di bilancio 2020/2022 e relativi allegati.

L’assessore al bilancio, Annamaria Aiello, in trentasette minuti ha sintetizzato i dati con orientamenti di natura politica in ordine alle strategie, alle scelte e ai tempi poste in campo dall’amministrazione.

Il documento stato presentato, è stato chiarito, in ritardo a causa della crisi epidemiologica e la norma che ne aveva previsto il termine di approvazione al 30 aprile 2020 lo ha rimandato al 30 ottobre 2020.

L’emergenza epidemiologica ha determinato una serie di modifiche sui comportamenti personali e sull’organizzazione degli uffici che ha condizionato l’attività lavorativa ritardando i processi di formazione del DUP e del bilancio. Si assume l’assessore la responsabilità di questo ritardo e valuta, atteso il contesto, che nessuno possa sollevare note di biasimo.

Il documento economico finanziario ha guardato ai servizi della persona con sostegno alle fasce più deboli; garantiti servizi di qualità e con tempestività. Servizi che sono stati erogati con continuità favorendo una migliore qualità della vita e una dignitosa prospettiva economica. I documenti del DUP e del Bilancio sono stati approvati dalla giunta con una successione di atti. Positivo il parere del collegio dei revisori dei conti e quello, a maggioranza, della terza commissione consiliare.

