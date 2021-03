Ragusa. La Re/Max dona 500 uova a famiglie bisognose

Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha ricevuto nel pomeriggio di ieri al Comune Andrea Russo e Georgina Ramos, broker titolari dell’ agenzia immobiliare Re/Max Prima Classe.

”La Re/Max Prima Classe, spiega il primo cittadino , sta compiendo un grande gesto di solidarietà donando al Comune di Ragusa 500 uova di Pasqua da destinare a famiglie in difficoltà, affinché in questo periodo complesso non debbano rinunciare a un dono significativo soprattutto per i più piccoli. Nei prossimi giorni, tramite il personale della Protezione civile, procederemo al ritiro delle uova pasquali e alla distribuzione ad associazioni benefiche ed alle famiglie”.

