Nuovo coronavirus a doppia mutazione scoperto in India

Excursus sulla situazione pandemica mondiale conferma i 30 milioni di casi degli Stati Uniti in cui si registra l’emergente nuovo tipo di coronavirus a doppia mutazione scoperto in India. Secondo il Financial Associated Press (Shanghai, editore Shi Zhengcheng), il numero di casi confermati di nuova polmonite da Coronavirus in tutto il mondo è salito a 124.971.776, con 2.746.581 decessi. Il Ministero della Salute indiano ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che una nuova variante del nuovo coronavirus è stata scoperta nello stato del Maharashtra. Il ceppo ha doppie mutazioni, che possono indebolire l’effetto immunitario e diventare fortemente contagioso. Il ministero ha inoltre affermato che non è stato possibile determinare se il ceppo sia correlato all’aumento del numero di casi confermati in aree come il Maharashtra. Mentre in Cina, secondo quanto riportato dai media, su richiesta delle forze del Congo, della Guinea Equatoriale e della Tunisia, e con l’approvazione della Commissione militare centrale, l’Esercito popolare cinese di liberazione ha consegnato ieri il primo lotto di un nuovo vaccino alle rispettive forze armate. Mentre i funzionari del governo della città di Shenzhen giovedì hanno riferito che avrebbero modificato la politica del “14 + 7″che per gli immigrati non sarà più implementata e saranno attuate misure di osservazione medica centralizzata di 14 giorni. Durante il periodo di isolamento, verranno eseguiti un totale di 4 test degli acidi nucleici sul primo, quarto, settimo e quattordicesimo giorno. Dopo 14 giorni di osservazione medica concentrata di quarantena, coloro che hanno un risultato negativo del test possono essere rilasciati dall’osservazione di quarantena e lasciati circolare liberamente. Inoltre anche grandi economie quali India (11.787.534 casi), Brasile (12.200.011), Russia (4.442.492), Argentina (2.269.877 ), Colombia (2.353.210) i nuovi casi di infezione sono in costante evoluzione. Anche in Europa la situazione epidemica continua a fluttuare. Al momento i casi registrati sono stati: Francia (4.374.785 casi), Spagna (3.234.319), Regno Unito (4.326.685 ), Italia (3.440.862 ) e Germania (2.723.230 casi). Nel frattempo la Danimarca continua a sospendere la vaccinazione AstraZeneca per tre settimane. Søren Brostrøm, direttore del Servizio sanitario nazionale danese, ha annunciato giovedì che a causa dell’attuale incertezza sull’uso continuato del vaccino AstraZeneca, in futuro continuerà a sospendere la vaccinazione. Attualmente sono in corso molti esperimenti, ma non sono ancora state raggiunte conclusioni definitive.

