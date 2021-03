PO FESR 2014- 2020: Finanziato il recupero delle Regie Trazzere

Con D.D.G. 156 dell’11/03/2021PO FESR 2014/2020 nell’ambito degli interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette) è stato finanziato il recupero e la sistemazione delle Regie Trazzere dei Cappuccini, Spirito Santo, San Silvestro e sentieri limitrofi finalizzato alla fruizione ciclopedonale della RNO Pino D’ Aleppo vallata Fiume Ippari e deiSIC Cava Randello-Passo Marinaro e Punta Braccetto-c.daCammarana. Importo dell’opera € 920.000.

Il Commissario Straordinario Salvatore Piazza, nel prendere atto che l’opera è stata finalizzata per intero, coglie l’occasione per ringraziare i collaboratori che, come sempre, sanno cogliere le opportunità offerte anche dalla nostra Comunità Europea.

