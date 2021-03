Appostate risorse per i riconoscimenti di Borghi più belli d’Italia

L’articolo 38 della Finanziaria all’Ars votato ieri sera in aula, proposto, tra gli altri, dal deputato regionale Orazio Ragusa, prevede un appostamento di risorse economiche per quei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di “Borgo più bello d’Italia”. In tutto, sono stati destinati 1,3 milioni di euro e le somme sono vincolate all’attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Il tetto massimo della somma concessa a ogni comune non può essere superiore a 100mila euro. “Tra questi comuni, per quanto riguarda l’area iblea – sottolinea l’on. Ragusa – c’è anche Monterosso Almo che, non appena la Finanziaria sarà esitata, potrà attingere al fondo per migliorare ancora di più l’aspetto legato al marketing territoriale. E’ una opportunità che merita di essere sfruttata nella maniera migliore. Sono certo che l’Amministrazione comunale monterossana farà il possibile per rispondere presente a questa importante sollecitazione, trovando la via giusta per concorrere all’acquisizione delle risorse economiche in questione”.

