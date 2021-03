Edilizia scolastica. Ispica partecipi al bando entro maggio

Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un bando di finanziamento finalizzato ad erogare risorse da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, entro il 21 maggio 2021, sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella pagina dedicata all’edilizia scolastica. Priorità sarà data ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie. Il Movimento Territorio di Ispica – afferma la responsabile scuola Prof. Gabriella Bruno – auspica la partecipazione del nostro comune affinchè, nell’intercettare questa opportunità, si prosegua nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza dei 7 edifici scolastici della città gestiti dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” e “Padre Pio da Pietrelcina”. Questa è un’opportunità da cogliere perché finalmente il legislatore pone attenzione alla scuola dell’infanzia (3-6 anni) – afferma Lino Quartarone responsabile finanziamenti pubblici; ad Ispica gli edifici che ospitano tale grado necessitano di ulteriori interventi oltre quelli già realizzati prima dell’inizio del corrente anno scolastico. Monitoreremo la partecipazione del comune di Ispica attraverso i consiglieri di minoranza che siedono al consiglio comunale.

