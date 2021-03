Fondi ex Insicem. Territorio dalla parte del Libero Consorzio

Territorio condivide la scelta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di modificare le linee guida per l’utilizzo di 2,5 milioni di Fondi ex Insicem e merito alla Cna per aver portato avanti le istanze del tessuto produttivo provinciale.

Modificate le linee guida per l’utilizzo di 2,5 milioni di Fondi ex Insicem attraverso una precisa scelta del Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, determinata da un’importantissima fase di concertazione con la Cna iblea in rappresentanza delle forze produttive.

“Sono state così accolte – spiegano il segretario è il presidente di Territorio Mario Cutello e Pierenzo Muraglie (foto) – le istanze formulate ed avanzate dall’organizzazione di categoria e sostenuta dalle varie amministrazioni comunali.

Sarà adesso possibile concentrare a sostegno delle imprese anche i fondi inizialmente previsti per la capitalizzazione e ricapitalizzazione delle imprese stesse.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di accedere agli aiuti non solo per i prestiti e mutui contratti nel 2020, ma anche per quelli già in essere perchè contratti prima del 2020”.

La parola passa adesso ai Comuni che devono velocemente provvedere ad emanare i relativi bandi modificando ed integrando gli eventuali atti amministrativi già posti in essere che non consentivano quanto invece oggi è stato riconosciuto.

“È necessario fare in fretta così da permettere alle imprese in sofferenza di accedere ai contributi permettendo ad esse di affrontare con nuove risorse il futuro prossimo”.

