Anche il Modica Gospel Choir in un virtual Choir

Sette cori gospel: Torino Gospel Choir, Asti Gospel Choir, Roma Gospel Choir, Napoli Gospel Choir, Ischia Gospel Choir, Bari Gospel Choir e Modica Gospel Choir appartenenti alla Community: «Let’s sing Gospel Connection» insieme agli Special Guest Jnr Robinson (Londra, UK), Giorgio Ammirabile (IT) e gli «Anno Domini Gospel Singers» (IT), con la partecipazione straordinaria del Soprano Lirico Norma Fantini (IT). Tutti coordinati dal M° Aurelio Pitino (Director degli Anno Domini Gospel Singers e Let’s sing Gospel Connection) in un virtual choir, una videoclip con il brano: «You raise me up» («Mi rialzerai»)… in uscita il 28 marzo 2021 (Domenica delle Palme) in anteprima Premiére YouTube.

“Siamo in prima fila, insieme, nel correre e annunciare a tutto il mondo che la tomba sarà vuota, che la morte è stata sconfitta

da Cristo, Signore della Vita – dice il modicano Pitino -. E che c’è sempre una speranza: siamo amati in modo unico da sempre e per sempre, non

saremo mai soli! Cristo è divenuto realtà, presenza viva ora, qui, nel nostro oggi anche in questo tempo difficile”.

Sette i cori che hanno partecipato al nuovo progetto di Virtual Choir Video con il brano:«You raise me up» (Mi rialzerai…) che sarà pubblicato il 28 marzo prossimo in anteprima Premiére YouTube alle 11.

Sono Torino Gospel Choir, Asti Gospel Choir, Roma Gospel Choir, Napoli Gospel Choir, Ischia Gospel Choir, Bari Gospel Choir, Modica Gospel Choir).

SPECIAL GUEST: l’artista black gospel Jnr Robinson (Londra, UK, vincitore di un «Gospel Award» come Migliore Cantante dell’Anno 94-95; ha collaborato con artisti del calibro di Chaka Khan, Yolanda Adams e Michael Bolton); Giorgio Ammirabile (IT), artista gospel che ha cantato già la versione in italiano («Mi rialzerai») ottenendo più di 6 milioni di visualizzazioni su YouTube; gli Anno Domini Gospel Singers (hanno cantato per Papa Benedetto XVI nel 2012; accompagnato nel 2014 Raphael Gualazzi al Festival di Sanremo e nel 2019 Andrea Bocelli a «Che tempo che fa» su RAI2). E la partecipazione straordinaria del Soprano Lirico Norma Fantini (internazionalmente nota come una delle massime interpreti di Aida, La Forza del destino, Tosca, Manon Lescaut, opere che ha interpretato sui maggiori palcoscenici internazionali come Teatro alla Scala, RHO Covent Garden di Londra, Metropolitan Opera di New York, Staatsoper di Berlino,

Teatro Real di Madrid, New National Theatre di Tokyo, Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo e tanti altri…).

Alle sapienti mani del M° Aldo Valente sono state affidate, ancora una volta, la Programmazione, l’Esecuzione e i Missaggi;

Missaggio & Mastering ad Alessandro Valente. La parte Editing Video, come sempre, alla RF Show Production di Torino.

“Mi auguro, ci auguriamo – conclude Pitino – tutti che questo video virtuale possa essere di vostro gradimento (come lo sono stati i precedenti) e possa contribuire a rendere questa Pasqua più leggera (nonostante ancora questo tempo «incerto»…) e che la Luce del Cristo Risorto possa rialzarci e illuminare i nostri cuori, la nostra mente e pervadere di amore la nostra vita”.

