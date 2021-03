“Classico” Modica. Certamen Mutycense on line con Daria Bignardi

Tra il 25 e il 31 Marzo 2021 il liceo “Galilei – Campailla” di Modica sarà impegnato nella X edizione del Certamen Mutycense. La pandemia è riuscita ad interrompere solo per un anno l’abituale appuntamento culturale modicano che ha visto solitamente il raduno di moltissimi studenti provenienti dai licei di tutta Italia tra il Palazzo degli Studi e il Teatro Garibaldi: la gara, tradizionalmente in presenza, è stata infatti annullata a Marzo 2020, mentre le scuole si attrezzavano per fare didattica a distanza a causa del primo lockdown. Il Galilei – Campailla, prendendo atto del persistere della situazione pandemica, tuttavia non si è perso d’animo e ha deciso di accettare la sfida dell’edizione online. Dalle iscrizioni di 35 scuole della penisola italica con un totale di 257 studenti partecipanti risulta che tale sfida quest’anno è stata proprio vinta: grande, infatti, è il desiderio da parte di studenti e docenti preparatori di cimentarsi nella competizione approfondendo aspetti abituali e inediti della civiltà classica, nonostante il disagio che tutte le scuole vivono ultimamente.

Il tema di quest’anno riguarda le “Età dell’Uomo”, quelle che per il filosofo Pitagora erano da paragonare alle quattro stagioni dell’anno: l’infanzia, la fanciullezza, l’età adulta e la vecchiaia. Come si rapportavano gli antichi greci e romani rispetto a queste fasi importanti della vita? A chiarirci tale rapporto saranno gli esperti della commissione giudicatrice: la studiosa del mondo antico Eva Cantarella insieme alla prof.ssa Laura Pepe (Università di Milano) e ai professori Marco Formisano (Università di Gand in Belgio) e Mauro Bonazzi (Università di Utrecht in Olanda).

Giorno 25 Marzo i 257 studenti si collegheranno negli appositi canali della piattaforma dell’Istituto dove potranno avere accesso alle prove predisposte dalla Commissione dei Docenti di Lettere, che saranno nei giorni successivi impegnati nella correzione degli elaborati e nell’individuazione dei vincitori dopo il confronto con la giuria degli esperti.

Giorno 31 Marzo, invece, ai saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, del Sindaco di Modica e dell’Assessore alla Cultura che da sempre hanno patrocinato la gara, seguirà la premiazione, arricchita quest’anno dalla conversazione di 4 studentesse del liceo classico di Modica con la conduttrice e scrittrice Daria Bignardi, che presenterà il suo ultimo e interessantissimo romanzo “Oggi faccio azzurro”, edito Mondadori.

“Gli ingredienti ci sono tutti” – afferma il docente referente della Gara, prof. Michele Blandino – “perché anche questa X edizione sia all’altezza delle precedenti, nonostante le limitazioni imposte dal Covid”. “Auspichiamo” – aggiunge il prof. Sergio Carrubba, Dirigente Scolastico del Galilei Campailla – “che studenti e docenti coinvolti in questa edizione online possano essere ospitati in futuro a Modica per conoscere meglio la bellezza del nostro territorio, finalità ultima del nostro appuntamento culturale”.

