Fondi per asili, scuole dell’infanzia e progetti polifunzionali

“Sono felice di annunciare la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Avviso pubblico grazie al quale i nostri Comuni potranno presentare domanda per realizzare progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia“. Lo annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (m5s), che spiega:

“Il governo ha destinato ai Comuni per tali finalità ben 700 milioni di euro per il quinquennio 2021-2025, stanziati con la Legge di Bilancio 2020.

Una buona parte dei fondi sono riservati a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di ridurre gli squilibri economici e sociali presenti. Nella nostra provincia rientrano in questa tipologia di enti ad alto indice di vulnerabilità sociale e materiale: Acate, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

Tutti i Comuni – spiega Lorefice – potranno presentare le candidature, esclusivamente online, entro il 21 maggio 2021 sul sito del Ministero dell’Istruzione, accedendo alla pagina dedicata all’edilizia scolastica.

Ringrazio il Governo per questa attenzione costante nei confronti del mondo della scuola, che questa volta si rivolge ai più piccoli, offrendo agli enti locali le risorse economiche necessarie per rendere asili, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali più sicuri e vivibili per i nostri bambini.” Conclude la presidente.

Salva