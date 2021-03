Sconfitta casalinga pesante per l’Avimecc Volley Modica

Penultima giornata amara a metà per l’Avimecc Volley Modica, la squadra di Bua subisce una pesante sconfitta in casa dell’Aurispa Libellula Lecce, con il risultato di 0-3, al contempo la classifica ha assicurato il sesto posto ai modicani e la possibilità di iniziare a pensare ai playoff. Sicuramente gare come questa non verranno prese in considerazione nella fase finale, con la concentrazione che dovrà restare sempre alta per disputare al meglio le gare che verranno.

Il primo set della gara dimostra subito che non sarà una gara semplice per Busch e i suoi, con gli attacchi avversari che iniziano subito a mettere pressione, l’inizio equilibrato dura poche battute, dopo un iniziale 5-5, la partita vede i padroni di casa portarsi avanti fino al 16-11. Dare una svolta al set diventa difficile e Lecce non deve far altro che amministrare fino al 25-18.

Nel secondo set ci si aspetta una reazione immediata da parte dei biancazzurri, ma così sembra non essere. L’inizio vede Modica in vantaggio fino al 7-8, con la voglia di pareggiare e mettere pressione all’avversario. La rimonta, tuttavia, è dietro l’angolo con il punteggio di 16-15 che mette di nuovo sotto gli ospiti. Col passare dei minuti il divario si allarga a 21-18 e le possibilità di recupero si riducono al minimo, con il finale di 25-22.

Il terzo set chiude le ostilità, Stabrawa e compagni si mantengono in vantaggio minuto dopo minuto, punto dopo punto. L’equilibrio dura poco, la concentrazione della formazione modicana va scemando col passare dei minuti. Il finale è di 25-20, con Lecce che si regala una vittoria netta, e il decimo posto.

Aurispa Libellula Lecce 3

Avimecc Volley Modica 0

Arbitri: Luigi Pasciari di Nola e Davide Morgillo di Napoli.

Parziali: 25 – 18, 25 – 22, 25 – 20.

Aurispa Libellula Lecce: Longo 2, Poli, Stabrawa 16, Di Sabato 9, Rau 9, Capelli 13, Agrusti 8, Bisci (L), n.e.: Morciano, Ciardo, Lisi, Catena. All. Francesco Denora Caporusso.

Avimecc Volley Modica: Tulone 3, Raso 6, Martinez 8, Cuti, Chillemi 7, Busch 10, Imbesi 2, Garofolo 6, Nastasi (L1), n.e.: Dormiente (L2), Bonsignore. All. Peppe Bua.

