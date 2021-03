Pd, proposte Letta. Il Circolo Kennedy Ispica alle consultazioni

Anche nel Pd di Ispica, giovedì 25 marzo alle 19 in videoconferenza, si discuterà delle proposte del nuovo segretario nazionale del partito, Enrico Letta. Il documento del segretario, articolato in 21 punti, intitolato “Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti”, è possibile scaricarlo dal sito web del Circolo Kennedy (pdispica.it) e sarà oggetto di dibattito e di proposte da parte degli iscritti. Il circolo “Kennedy” del Partito democratico di Ispica ha anche deciso di promuovere una consultazione più ampia, invitando chi per vari motivi non può partecipare alla videoconferenza e dare ugualmente il proprio contributo di idee per la riorganizzazione e il rilancio del partito ai quali la nuova segreteria Letta sta dando impulso.

Per prenotare la propria partecipazione alla videoconferenza o per inviare le osservazioni al documento basta spedire un’email a: pd.kennedy.ispica@gmail.com

Il partito locale si farà carico di elaborare una sintesi del dibattito e di farla avere al Pd nazionale che trarrà le conclusioni della consultazione.

Gli aggiornamenti saranno comunicati nel sito web pdispica.it e sui canali Facebook, Twitter e Instagram del circolo Kennedy.

IL SEGRETARIO CITTADINO

