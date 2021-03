La nuova UEFA Europa Conference League sta arrivando

A partire dalla prossima stagione, verrà introdotta una nuova competizione calcistica a livello europeo, con l’obiettivo di far partecipare i club di federazioni minori, arrivando ad ospitare ben 55 federazioni (e quindi club di 55 nazioni differenti).

Era da 20 anni che a livello continentale mancava un terzo torneo calcistico. Le squadre che parteciperanno al torneo saranno 184, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla UEFA Champions League o dalla UEFA Europa League.

È prevista una fase a gironi (otto gironi da quattro squadre) seguita dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale.

Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi. Le otto seconde classificate nei gironi e le terze classificate nei gironi di UEFA Europa League giocano invece gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che portano agli ottavi di UEFA Europa Conference League.

La UEFA Europa Conference League si disputa il giovedì in contemporanea con la UEFA Europa League, con 2 fasce orarie differenti.

Il torneo comincia a Luglio con i primi turni di qualificazione (3 turni) e Agosto con gli spareggi. Da Settembre comincia la fase a gironi che dura fino a Dicembre. Spareggi per gli ottavi a febbraio, ottavi di finale a Marzo, Quarti di finale ad Aprile, Semifinali tra Aprile e Maggio con finale il 25 Maggio con sede prevista (ma ancora da confermare) Tirana, in Albania.

La vincitrice conquisterà un posto nella fase a gironi della UEFA Europa League successiva se non si è già qualificata in UEFA Champions League tramite il campionato.

L’introduzione della UEFA Europa Conference League non avrà effetti sulla UEFA Champions League, mentre la fase a gironi di UEFA Europa League passerà da 48 a 32 squadre (otto gironi da quattro).

Le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa League si qualificano direttamente ai sedicesimi. Prima degli ottavi di UEFA Europa League sono previsti ulteriori spareggi per la fase a eliminazione diretta: queste gare oppongono le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League alle otto terze classificate nei gironi di UEFA Champions League.

Questa competizione, come anche gli tornei UEFA, sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che si è aggiudicata il pacchetto di diritti tv per l’intero triennio 2021-2024. Questa esclusiva vale anche per la UEFA Europa League e quasi totalmente per la UEFA Champions League (121 partite su 137 in esclusiva).

Non vediamo l’ora di assistere alle partite di questo nuovo torneo, e perché no, anche piazzare qualche scommessa (come su AdmiralYes).

