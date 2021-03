La casa del 2021: essenziale, comoda e con spazi esterni

Lo scorso anno ha condizionato molto le preferenze degli italiani per quanto riguarda la casa, spingendo molti a cambiare abitazione o a rivoluzionarla per valorizzarla meglio. Con l’aumentare delle ore trascorse all’interno delle mura domestiche, infatti, le esigenze della maggior parte dei residenti della Penisola sono cambiate radicalmente. Ecco alcuni dettagli interessanti a tal proposito.

La praticità prima di tutto

Se in passato eravamo abituati a sfruttare poco gli ambienti di casa, vivendoli principalmente nelle ore serali e nel fine settimana, oggi la situazione è ben diversa e sta avendo conseguenze importanti sulla concezione degli spazi domestici. In seguito alle forti limitazioni dovute alla pandemia, in sede di acquisto o di affitto di un immobile vengono infatti preferite caratteristiche come buona esposizione, maggiore numero di stanze e possibilità di usufruire di spazi aggiuntivi esterni come giardini, terrazzi e balconi.

Persino la scelta dell’arredo è condizionata dalla situazione attuale, con tendenze che vedono mobili e complementi basic in grande ascesa, per via dell’esigenza di una casa che sia pratica e facilmente sanificabile. Tutto ciò che è superfluo, dunque, viene messo da parte per lasciare spazio ad ambienti ampi e sgombri da mobili che potrebbero ostacolare i movimenti.

Come rivoluzionare casa?

Proprio per via del maggiore tempo trascorso dentro casa può essere un’ottima idea rendere la propria abitazione più vivibile e comoda. In che modo? Se il problema è l’arredo troppo datato e poco funzionale, è consigliabile rinnovarlo pensando bene al risultato finale che si vuole ottenere, dunque evitando di farsi conquistare solo dall’aspetto estetico di mobili e decorazioni. Per gli spazi più piccoli sarà meglio optare per mobili modulari o sospesi (in particolare per cucina e bagno), prediligendo colori chiari, che danno una sensazione di maggiore spazio. Se invece la casa richiede interventi più importanti, sarà bene occuparsi prima del progetto, chiedendolo a dei professionisti di fiducia, e poi cercare di ottenere diversi preventivi per i lavori di ristrutturazione veri e propri, in modo da tagliare le spese.

In entrambi i casi bisogna considerare con attenzione l’aspetto economico, poiché delle uscite di questo tipo potrebbero arrivare a pesare anche molto sul bilancio familiare. Per rendere il tutto più sostenibile è possibile sfruttare soluzioni come i prestiti personali richiedibili online sul portale di Younited Credit, per fare un esempio; in questo modo si potrà spezzare l’importo complessivo in più rate e affrontare la spesa in questione in maniera ben più serena. Da non sottovalutare anche l’utilità dei bonus messi a disposizione dei cittadini, valutando se si rientra nei requisiti richiesti per l’ottenimento.

